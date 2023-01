Comment mieux dormir ?

Un sommeil de qualité et en quantité suffisante est le garant d'une bonne santé : "Bonjour Docteur" nous donne des conseils pour bien dormir

On passe près d’un tiers de sa vie à dormir, c’est dire l’importance du sommeil sur notre organisme. Géraldine Mayr et le Dr Jimmy Mohamed reçoivent le Pr Pierre Philip, pour nous aider à mieux dormir.

On en a fait tous le constat : on est moins en forme quand on a mal dormi. Mais si une mauvaise nuit de temps en temps n’a pas d’incidence, en revanche, des problèmes de sommeil récurrents peuvent altérer notre santé.

Outre les soucis comme l’insomnie, l’apnée du sommeil ou encore l’hypersomnie, un sommeil de mauvaise qualité ne sera pas assez réparateur et facteur de potentielles pathologies.

Combien d’heures doit-on dormir en moyenne ? Les grasses matinées, sont-elles une bonne chose ? Que faire quand on travaille de nuit ? Quelles sont les conditions d’un bon endormissement ?

Géraldine Mayr et le Dr Jimmy Mohamed reçoivent le Pr Pierre Philip, spécialiste du sommeil, chef de service de médecine du sommeil au CHU de Bordeaux et auteur du livre Réapprenez à dormir pour être en bonne santé aux éditions Albin Michel. Il nous donne de nombreux conseils, simples et pratiques, pour mieux dormir.

Questions des auditrices et auditeurs

Le Dr Jimmy Mohamed répond aux questions :

« Un médicament générique peut-il être différent du médicament princeps par sa couleur ou sa forme ? »

de Philippe : « J’ai attrapé une épicondylite et j’ai mal au dos. Que faire ? »

et de Nadine : Elle a 77 ans et de la tension oculaire. Son ophtalmo lui a fait peur en lui disant dit que si cela ne baissait pas elle deviendrait aveugle…