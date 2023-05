Comment prendre en charge les allergies ?

Pollen, acariens, poils de chats ou de chiens : les sources d’allergie sont multiples et le nombre de personnes allergiques en constante augmentation. Géraldine Mayr et le Dr Jimmy Mohamed reçoivent l’allergologue Patrick Natta, pour nous aider à les prendre en charge.

Les pollens provoquent de l'allergie chez de plus en plus de personnes : "Bonjour Docteur" nous donne des conseils pour la soulager

Le printemps marque souvent le début des allergies aux pollens auxquels un nombre toujours plus important de personnes sont sensibles. C’est ce qu’on appelle l’allergie saisonnière qui peut altérer sérieusement la santé et la qualité de vie.

Mais ce n’est pas la seule allergie à laquelle nous sommes exposés potentiellement : les acariens, présents dans nos intérieurs, les poils de nos animaux domestiques, la pollution peuvent aussi provoquer des réactions allergiques très fortes, allant jusqu’aux crises d’asthme.

Manifestations allergiques, effets secondaires parfois sous-estimés, traitements anti-allergiques, mais aussi conseils pratiques pour ceux qui sont allergiques au pollen par exemple : pour nous parler des allergies et de leur prise en charge, Géraldine Mayr et le Dr Jimmy Mohamed reçoivent le Dr Patrick Natta, médecin allergologue à Rueil-Malmaison dans les Hauts-de-Seine.

Questions des auditrices et des auditeurs

Le Dr Jimmy Mohamed répond à :

- un auditeur sur l’arrêt de son antidépresseur : « J’ai décidé d’arrêter mon traitement antidépresseur car je ne voulais pas être trop dépendant. Sauf que je ressens depuis plusieurs semaines une fatigue intense qui conduit parfois à des troubles de la concentration. Est-ce que l'arrêt de l'antidépresseur peut expliquer la fatigue ? »

- une auditrice sur la pilule : « Mon médecin traitant m’a prescrit une pilule en continu qui me permet de ne jamais avoir mes règles, il m’a dit que les règles n’étaient pas obligatoires quand on prend la pilule, comment ça se fait ? »

- une auditrice sur la sensation de « se lever trop vite » : « Quand je me lève de ma chaise ou de mon lit, j’ai la sensation de m’être levée “trop vite”, j’ai ma vision qui se trouble et parfois je tombe presque “dans les pommes” et je dois attendre 2 bonnes minutes avant de me lever. D’où ça vient ? »