Comment prendre soin de nos oreilles ?

Nos oreilles méritent qu’on leur apporte le plus grand soin, mais pas n’importe comment, et en l’occurrence l’utilisation des cotons-tiges peut être néfaste. Géraldine Mayr et le Dr Jimmy Mohamed reçoivent le médecin ORL Olivier Morineau, pour nous en parler.

Pour nettoyer nos oreilles, on recourt souvent aux cotons-tiges, ces petits bâtonnets ouatés avec lesquels on retire le cérumen du conduit auditif. Or, cette habitude comporte de nombreux risques pour nos oreilles, et peut notamment provoquer une perforation de nos tympans.

Mais, même en dehors de tout usage de cotons-tiges, la santé de nos oreilles peut être mise à mal par des otites, des bouchons, de l'eczéma, des acouphènes, et ce dès la toute petite enfance.

Pourquoi l’usage de coton-tige doit-elle être limitée ? Comment bien prendre soin de nos oreilles ? En quoi la peau du conduit auditif assure-t-elle une triple protection (mécanique, chimique et biologique) ?

Pour nous expliquer la particularité de l’anatomie de nos oreilles et comment les préserver, Géraldine Mayr et le Dr Jimmy Mohamed reçoivent le Dr Olivier Morineau, médecin ORL, et auteur de l’ouvrage Le Livre noir du coton-tige , publié aux éditions Jouvence.

Questions des auditrices et auditeurs

Le Dr Jimmy Mohamed répond à :

- Cyril sur l’Helicobacter pylori : « Je viens de passer une gastroscopie, et mon gastro-entérologue m’a diagnostiqué une infection à l’Helicobacter pylori au niveau de l’estomac et de l’oesophage. Est-ce grave, comment ça s'attrape, et comment ça se soigne ? »

- une question sur la rhizarthrose: « J’ai 66 ans et j’ai mal à la base du pouce, notamment lorsque j’épluche des légumes, qu’est-ce que je peux avoir ? »

- une question sur les acouphènes : « C’était la fête de la musique, j’ai écouté de la musique assez forte et depuis j’ai des acouphènes. Est-ce que je dois m’inquiéter ? »