Comment prendre soin de sa sexualité ?

Dans nos vies à 100 à l’heure, entre les injonctions de performance de la société et un désir parfois en berne, on a du mal à prendre soin de sa sexualité. Murielle Giordan et le Dr Jean Doridot reçoivent la sexologue Sophie Pilcer qui nous donne des conseils pour une sexualité plus épanouie.

Pour prendre soin de sa sexualité, il est important de pouvoir s'accorder du temps © Getty - Eclipses Images

Le plaisir sexuel a de très nombreuses vertus : amélioration de l'humeur, de la confiance en soi, et même de la santé cardiaque. Selon l’OMS (Organisation mondiale de la santé), la santé sexuelle est définie comme un état de bien-être physique, émotionnel et mental associé à la sexualité. Mais avoir une vie sexuelle satisfaisante ne se fait pas forcément naturellement. D’un côté, les magazines, la télévision, les réseaux sociaux véhiculent l’idée qu’il faudrait faire l’amour souvent, d’un autre côté, on a des rythmes de vies, une charge mentale, des tabous liés à notre éducation parfois qui nous empêchent de consacrer du temps et de l’espace à notre sexualité. À réécouter La sexualité après 60 ans Pour nous aider à retrouver le chemin pour se sentir plus épanouis sexuellement, booster notre libido, s’accorder des moments d’intimité doux et joyeux, Murielle Giordan et le Dr Jean Doridot reçoivent la sexologue Sophie Pilcer. Elle nous donne des conseils, relativise les injonctions de performance et nous invite chacun et chacune à prendre soin de sa sexualité, comme on prend soin de soi et de sa santé. Actualité psy Trois études ont interpellé Bonjour Docteur : - manger des aliments frits et des frites augmenterait les risque de dépression ; - les boomers seraient plus querelleurs que les autres générations ; - la taille du nez serait corrélée à celle du pénis.