Comment prendre soin de sa voix ?

On a beau utiliser notre voix tous les jours, on n’y prête rarement attention, sauf quand elle nous fait défaut. Géraldine Mayr et le Dr Jimmy Mohamed reçoivent l’ORL Marie Mailly, qui nous explique les caractéristiques de la voix et nous aide à en prendre soin.

Que ce soit au téléphone, en réunion, à son miroir ou à son mari, que l’on crie, chuchote ou chantonne, notre voix est sollicitée en permanence, et pourtant y prête-t-on vraiment attention ? Alors que la voix est précieuse et mérite qu’on en prenne soin, connaît-on vraiment notre voix et sait-on quelles en sont les caractéristiques ?

Ainsi la presbyphonie, la paralysie des cordes vocales, la phonagnosie ou certains virus comptent parmi les pathologies susceptibles de l’affecter et de la modifier.

Pour nous en parler, Géraldine Mayr et le Dr Jimmy Mohamed reçoivent le Dr Marie Mailly : elle est ORL (oto-rhino-laryngologiste), chirurgienne cervico-faciale et phoniatre, et a créé un compte Instagram : @docteurdelavoix . Elle nous explique comment la voix se fait entendre et nous donne des conseils pour qu’elle reste en bonne santé.

Actualité médicale

C’est la journée mondiale de sensibilisation à l’hypertension artérielle : cette maladie silencieuse est une des maladies chroniques les plus fréquentes en France, puisqu'on estime que près de 17 millions de Français en souffrent.

Questions des auditrices et des auditeurs

Le Dr Jimmy Mohamed répond à :

- un auditeur au sujet de la prostate : « J’ai 52 ans et je vais énormément aux toilettes uriner (10 fois, rien que le matin), est-ce dû à un problème de prostate ? Sachant que j’ai également un surpoids de 30 kg. »

- une question sur la parotide : « Mon médecin m’a diagnostiqué une inflammation de la parotide et on m’a dit que c’était à cause d’un calcul. Je dois me faire opérer mais j’espère que le calcul va partir tout seul. Qu’en pensez-vous ? »