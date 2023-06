Comment prendre soin de ses muscles ?

Quand on parle des muscles, on pense aux biceps et aux abdominaux : or, on a plus de 600 muscles dans notre corps, indispensables à notre équilibre et notre santé. Géraldine Mayr et le Dr Jimmy Mohamed reçoivent le Dr Vincent Varlet pour nous parler de leur rôle essentiel.

Du 1 er au 7 juin 2023, c’est la Semaine du muscle, organisée par l’AFM-Téléthon et l’Institut de myologie . Les muscles, on pense souvent que ce ne sont que les biceps, ou les abdominaux. En fait, de nombreux organes sont composés de muscles, et notre corps en a plus de 600, qui jouent un rôle plus ou moins importants selon qu’il s’agit de muscles striés squelettiques (les plus connus), de muscles lisses ou du muscle cardiaque.

Cette Semaine du muscle a ainsi pour but de de nous sensibiliser au rôle majeur joué par nos muscles dans notre équilibre quotidien et notre santé et de parler de la myologie, une discipline encore trop méconnue et pourtant essentielle.

Il existe aussi un certain nombre de pathologies qui y sont associées, comme la sarcopénie et les maladies neuromusculaires, comme la myopathie de Duchenne, à l’origine du Téléthon.

Pour nous en parler, Géraldine Mayr et le Dr Jimmy Mohamed reçoivent le Dr Vincent Varlet, secrétaire général de l’Institut de myologie.

Pour faire des dons : https://www.afm-telethon.fr/fr

Pour en savoir plus, on peut regarder une série de vidéos : « Les étonnants secrets du muscle » .

Questions des auditrices et des auditeurs

Le Dr Jimmy Mohamed répond à :

- Virginie, qui a 26 ans et habite en Saône-et-Loire, à propos de la boulimie : "Je suis atteinte de boulimie depuis quelques années, pouvez-vous m’expliquer exactement ce que c’est ?"

- Benjamin sur la jaunisse : "J’ai eu la jaunisse il y a quelques mois, on n’a pas réussi à trouver la cause, à quoi cela peut être dû ?"

- Lucie, qui s’inquiète d’avoir la maladie d'Alzheimer : elle vit en Savoie, elle a 65 ans et nous dit avoir l’impression de perdre la mémoire de plus en plus.