Comment prévenir et guérir les infections gynécologiques ?

Même si ça n'est pas forcément agréable, il est impératif pour les femmes d'avoir un suivi gynécologique tout au long de sa vie, pour éviter les infections bégnines, comme les pathologies plus graves. Géraldine Mayr et le Dr Jimmy Mohamed reçoivent la gynécologue Odile Bagot, pour nous en parler.

La santé des femmes passe par un suivi gynécologique régulier pour que les infections et autres petits et gros tracas soient traités à temps et ne provoquent pas de pathologies plus sérieuses ni de problèmes de stérilité.

Herpès génital, mycoses, maladies sexuellement transmissibles, VIH, papillomavirus : comment les prévenir, les diagnostiquer et les traiter ? Et une fois qu'on est ménopausée, quel est le suivi et les examens qu'il faut faire ?

Géraldine Mayr et le Dr Jimmy Mohamed reçoivent le Dr Odile Bagot, gynécologue-obstétricien. Elle vient nous parler de tout ce qui peut tracasser la vie sexuelle d’une femme et nous donne de précieux conseils, tant en matière de prévention que de traitements.

Questions des auditrices et auditeurs

Le Dr Jimmy Mohamed répond à :

- une question sur la scoliose : « Ma fille est atteinte d’une scoliose, est-ce dû à son sac qui est trop lourd ? »

Le Dr Odile Bagot répond à :

- une question sur la cystite : « Je fais des cystites à répétitions et ça m’empoisonne la vie. À chaque fois, on me donne des antibiotiques, mais au bout d’un moment cela ne marche plus. Qu’est-ce que je peux faire de plus ? »

- une question sur le s****uivi gynécologique quand on est senior : « J’ai 77 ans, je dois continuer les examens gynécologiques ? »