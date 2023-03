Si l’on devine l’importance du foie pour notre santé, on connaît mal son fonctionnement, ce qui peut l’altérer ou au contraire le protéger. Géraldine Mayr et le Dr Jimmy Mohamed reçoivent l’hépato-gastro-entérologue Gabriel Perlemuter, qui nous donne plein de conseils pour chouchouter notre foie.

Crise de foie, cancer du foie ou foie gras : on connaît quelques-unes des pathologies, plus ou moins graves qui concernent le foie, mais moins son fonctionnement. Cet organe, l’un de plus volumineux de notre corps, est intégré à notre système digestif, et remplit de nombreuses fonctions, essentielles à notre bonne santé.

Géraldine Mayr et le Dr Jimmy Mohamed reçoivent le Pr Gabriel Perlemuter. Il est hépato-gastro-entérologue, chef de service à l’hôpital Antoine-Béclère à Clamart dans les Hauts-de-Seine. Il a publié Les Pouvoirs cachés du foie. Gagnez des années de vie en bonne santé ! et vient de faire paraître Comment protéger son foie pour vivre jusqu'à 100 ans ? tous deux aux éditions Flammarion/Versilio.

Le Pr Gabriel Perlemuter nous explique les différentes fonctions du foie et nous donne des conseils pour en prendre soin : notre alimentation, les boissons que l'on consomme, notre hygiène de vie, autant de leviers pour un foie en pleine forme !

Questions des auditrices et auditeurs

Le Dr Jimmy Mohamed répond à :

- Patricia : « J’ai un terrain très allergique. J’ai une base d’asthme et en ce moment tout est bouché. J’ai été mise sous antibiotiques et cortisone par mon pneumologue, j’ai arrêté. Que puis-je faire ? Je me protège, je me lave bien les mains… »

- une question sur la hernie hiatale : « Je souffre d’une hernie hiatale pulpeuse enflammée… Est-ce que l’opération est envisageable ? »

Actualité médicale

Le Dr Jimmy Mohamed nous donne des conseils pour se protéger des risques d’allergie aux pollens.

Il nous incite également à marcher dans la nature : de nombreuses expériences montrent que simplement observer un arbre, une fleur est bon pour notre santé.