Comment se former aux premiers secours ?

Des vies peuvent être sauvées grâce à de simples gestes, des gestes de premiers secours pratiqués par les urgentistes mais aussi par les témoins d’un accident. Pour nous en parler, Géraldine Mayr et le Dr Jimmy Mohamed reçoivent deux urgentistes, le Dr Clément Augustin et le Dr Patrick Hertgen.

À l’occasion de la journée spéciale sauveteurs sur France Bleu du 23 mai 2023, Bonjour Docteur reçoit deux médecins urgentistes pour nous parler des gestes de premiers secours, qui sont si importants en cas d’accident.

Alors que de simples gestes peuvent sauver des vies, en France, ils sont encore mal connus. Des interventions ont certes lieu à l’école et en entreprise, mais la formation en général aux premiers secours est largement insuffisante : 20 à 30 % seulement de personnes sont formées (par comparaison, c'est 60 % au Danemark).

À partir de quel âge peut-on apprendre ces gestes ? Que doit-on dire aux assistants de régulation en cas d’urgence ? Que faire si l’on est témoin d’une personne en arrêt cardiaque ? Faut-il appliquer le massage cardiaque en cas de noyade ?

Pour nous parler du métier de sauveteur et nous sensibiliser aux conduites à tenir en cas d’urgence, Géraldine Mayr et le Dr Jimmy Mohamed reçoivent le Dr Clément Augustin, urgentiste à l'Hôtel-Dieu à Paris, et le Dr Patrick Hertgen, médecin sapeur-pompier et urgentiste.

Actualité médicale

L'Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) alerte sur des tensions d'approvisionnement touchant des auto-injecteurs d'adrénaline, après l'arrêt mondial temporaire d'un modèle de ces stylos utilisés en cas de réaction allergique.

Questions des auditrices et des auditeurs

Le Dr Jimmy Mohamed répond à :

- Didier au sujet des taux de PSA (antigène spécifique de la prostate) : « J’ai un taux de PSA qui est montée de 7 à 14, j’ai fait une échographie où rien n’a été trouvé. J’ai vu un urologue qui a détecté quelque chose, on me demande de faire une IRM et une biopsie, ce qui me stresse beaucoup, ce taux de 14 peut-il cacher un cancer ? »

- une question posée via les réseaux sociaux sur le rééquilibrage alimentaire : « Je fais 120 kg pour 1m54 et j’aimerais perdre du poids, j’ai essayé tout type de régime, mais je fais le yoyo, on m’a parlé de rééquilibrage alimentaire, mais je ne sais pas comment m’y prendre, des conseils ? »