Comment se mettre à la musculation ?

On croit, à tort, que la musculation ne serait réservée qu’aux grands sportifs, alors que l’on peut facilement s’y mettre, à condition de suivre une bonne méthode. Géraldine Mayr et le Dr Jimmy Mohamed reçoivent le coach sportif Alex Levand qui nous en donne les principes.

On n’a pas besoin d’être un grand sportif ni de fréquenter les salles de sport quotidiennement pour se mettre à la musculation. On n’a pas besoin non plus de souffrir pour muscler son corps.

Alex Levand est coach sportif et les vidéos qu’il poste sur sa chaîne Youtube cumulent des millions de vues. Dans Ma méthode en 30 jours publiée aux éditions Solar, il propose une approche à la fois accessible et décomplexée de la musculation.

Comment se lancer et progresser ? Peut-on se muscler chez soi ? Comment récupérer de ses efforts ? Quelle place la nutrition doit-elle tenir dans ce programme ?

Alex Levand est l’invité de Géraldine Mayr et du Dr Jimmy Mohamed : il nous donne plein de conseils pour que l’on puisse se mettre à la musculation avec plaisir.

Il convoque ainsi volontiers les mangas, et notamment Dragon Ball Z. Il propose de faire des exercices avec ce qu'on a chez soi, par exemple un exercice de gainage utilisant des baguettes chinoises, comme le montre la vidéo ci-dessous :

#challenge Tenir 20 secs en appuie sur des BAGUETTES CHINOISES🥢

Actualité médicale

Bonjour Docteur nous parle de l’étude que Santé publique France vient de publier dans le bulletin épidémiologique hebdomadaire à propos de la hausse des troubles musculo-squelettiques et de la souffrance psychique à caractère professionnel.

Questions des auditrices et auditeurs

Le Dr Jimmy Mohamed répond à :

- Thomas au sujet du daltonisme ;

- une question sur les anxiolytiques et le sommeil : il insiste sur la nécessité de ne recourir aux anxiolytiques ou aux somnifères pour dormir pas plus d'une semaine.