Comment soulager l'eczéma ?

L’eczéma est l’une des pathologies dermatologiques les plus fréquentes, qui altère grandement la qualité de vie de ceux qui en sont atteints. Géraldine Mayr et le Dr Jimmy Mohamed reçoivent le dermatologue Marc Perrussel, pour nous aider à soulager les crises d’eczéma.

L'eczéma, que l'on appelle aussi dermatite atopique, est une maladie cutanée chronique, qui provoque des démangeaisons. Il concerne surtout les nourrissons et les enfants, mais peut persister à l'adolescence et à l'âge adulte. Dominé par une sècheresse de la peau, il agit par crises, avec l’apparition de plaques rouges, plus ou moins larges, purulentes et douloureuses, sur les bras, les jambes, le dos ou le visage.

Qu’est-ce qui peut expliquer cette pathologie ? Le stress, est-il un facteur déclenchant ? Y a-t-il une part héréditaire ? Comment soulager les crises d’eczéma, qui peuvent être extrêmement invalidantes, tant du point de vue esthétique que physiologique ? Faut-il nécessairement recourir aux corticoïdes ?

Géraldine Mayr et le Dr Jimmy Mohamed reçoivent le dermatologue Marc Perrussel. Il nous parle des caractéristiques de cette pathologie, des moyens de la soulager et notamment des espoirs suscités par la recherche en matière de traitement.

