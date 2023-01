Comment soulager nos maux de dos ?

Le mal de dos est l’un des plus fréquents : lumbago, sciatique, torticolis… D’où viennent ces maux de dos et comment y remédier ? Géraldine Mayr et le Dr Jimmy Mohamed reçoivent le kinésithérapeute et ostéopathe Monsieur Clavicule pour faire le point sur ce « mal du siècle ».

On l’appelle souvent le « mal du siècle » tant il est répandu : le mal de dos touche en effet de plus en plus de personnes. Plus ou moins invalidant, plus ou moins chronique, un mal de dos vient altérer notre sommeil, notre travail et notre qualité de vie en général.

Pourquoi une telle « épidémie » ? Qu’il s’agisse de lombalgies, de sciatiques, de hernies, que faire pour les soulager ? Comment faire pour les prévenir ? Quelles postures et quelles activités physiques privilégier ou au contraire bannir ?

Géraldine Mayr et le Dr Jimmy Mohamed reçoivent le kinésithérapeute et ostéopathe Nicolas Tikhomiroff, alias Monsieur Clavicule, dont le compte Instagram est suivi par plus de 66 000 personnes. Il est aussi l’auteur du livre Bien dans votre corps, soulager vos douleurs par le mouvement, publié aux éditions Albin Michel. Sommeil, alimentation, exercices et astuces : Monsieur Clavicule nous aide à nous débarrasser de tous nos maux de dos.

Actualité médicale

Bonjour Docteur revient sur les annonces qu’a formulées Emmanuel Macron pour tenter de calmer la colère des médecins et plus largement encore des professionnels de santé. Le président a présenté son plan pour un système de santé en crise ce vendredi 6 janvier dans un hôpital de l’Essonne.

Questions des auditrices et auditeurs

Le Dr Jimmy Mohamed répond aux questions de :

Noël concernant des fourmillements dans les mains et le syndrome du canal carpien,

Marie-Rosa sur les acouphènes,

Jean-Léon sur le diabète qui affecte la santé de ses pieds.