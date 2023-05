Comment soulager nos maux de tête ?

Faire une activité physique quand on a de l'asthme

Quand on souffre d’asthme, on pense à tort que l’activité physique est déconseillée. Pour nous aider à savoir ce qui peut nous aider en cas de crise d’asthme ou d’asthme chronique, Géraldine Mayr et le Dr Jimmy Mohamed reçoivent la pneumologue Clairelyne Dupin.