Comprendre la rivalité entre frères et sœurs

Que ce soit dans son enfance ou dans la famille que l’on construit, les relations entre frères et sœurs sont essentielles. Pourtant elles ne sont pas toujours apaisées. Murielle Giordan et Jean Doridot reçoivent une coach parental, Elena Goutard, qui nous donne des conseils.

Disputes entre un frère et sa sœur : "Bonjour Docteur" nous en parle et nous donne des conseils pour des relations plus apaisées dans la fratrie

Les relations entre frères et sœurs sont rarement aussi simples et calmes qu’on le souhaiterait. Dans notre enfance, un grand frère moqueur, une grande sœur autoritaire, une petite sœur capricieuse sont le lot de bien des histoires familiales, et même adultes, ces liens restent parfois marqués par la rivalité.

À la maison, nos enfants n’échappent pas à cette ambivalence, où la jalousie et la rivalité se mêlent à l’amour. Alors qu’on aimerait des rires, de la complicité et de la bienveillance, on les voit avec colère ou tristesse se chamailler pour un rien ou s’ignorer complètement.

Pour en parler et tenter d’y remédier, Murielle Giordan et Jean Doridot reçoivent Elena Goutard. Coach parental, formée à la psychologie des enfants et des enfants, elle publie Mon p’tit cahier. Frères et sœurs aux éditions Solar, et nous éclaire sur ce qui se joue dans les fratries et comment les relations entre frères et sœurs peuvent s’apaiser.

