De nouveaux traitements pour soigner la dépression

Bien qu’elle soit relativement fréquente, la dépression reste taboue et sous-diagnostiquée. Pourtant on en guérit, notamment grâce à de nouveaux traitements. Géraldine Mayr et le Dr Jimmy Mohamed reçoivent le psychiatre Pierre Alexis Geoffroy pour nous en parler.

La dépression est une maladie mentale fréquente puisqu’on estime qu’une personne sur cinq en France en a souffert ou en souffrira au cours de sa vie. Elle est pourtant encore souvent tue et vécue dans la honte. Or, il est essentiel d’en parler à son médecin traitant pour pouvoir avoir un diagnostic et être soigné.

En matière de soins, de nouveaux traitements existent pour lutter contre une dépression, notamment pour les dépressions sévères : l’intelligence artificielle d’une part, et la kétamine d’autre part proposant les pistes les plus prometteuses.

Pour nous en parler, Géraldine Mayr et le Dr Jimmy Mohamed reçoivent le Pr Pierre Alexis Geoffroy, psychiatre à l’hôpital Bichat à Paris.

Questions des auditrices et des auditeurs

Le Dr Jimmy Mohamed répond à :

- Marie-Claire sur le cancer de l’estomac : « J’ai eu un cancer de l’estomac il y a 7 ans et on m’a retiré l’estomac, je me rends compte que je fais de l’ostéoporose et que j’ai des carences, vers quel spécialiste je peux me tourner pour mieux vivre au quotidien ? »

- Bertrand, qui est fêtard et sort régulièrement dans des endroits bruyants et commence à souffrir d’acouphènes.

- Rébecca de Bordeaux sur l’apnée du sommeil : « Je fais de l’apnée du sommeil depuis quelques mois, pourquoi ? »