Dépistage, alimentation, sommeil : une rentrée en bonne santé

La rentrée, c'est aussi l'occasion de faire un point sur notre santé et de tout mettre en place pour rester en forme jusqu'à l'été prochain. Dépistage, alimentation, automédication, activité physique, sommeil... Rencontre avec le Gérald Kierzek.

Dépistage, alimentation, automédication, activité physique, sommeil... Que faire à la rentrée pour espérer une nouvelle année en bonne santé ? Le médecin et urgentiste Gérald Kierzek est dans "Bonjour Docteur" pour vous aider à prendre la rentrée du bon pied et en bonne santé !

Se remettre en forme ou le rester fin 2023, c'est d'abord conserver ses bonnes habitudes alimentaires en assurant les besoins de l’organisme avec des éléments nutritifs variés et complets. Ils sont bons pour le stress, le système immunitaire et aident à se sentir mieux. Alors, on privilégie les fruits et légumes du marché, poissons frais de bord de mer et bonne hydratation.

Autre astuce pour continuer à manger varié avec le rythme de la rentrée : ne pas hésiter à consommer des fruits et légumes surgelés, qui sont tout aussi nutritifs que les frais. Il faut également prendre soin de son sommeil et éviter les substances néfastes comme l'alcool : il est à l'origine de 39 % de cas de cancers.

Gérald Kierzek a publié le livre Votre santé dans le monde d'après aux éditions Éditions du Rocher. Retrouvez tous les matins, à 8h50, Les conseils du Docteur Kierzek sur France Bleu.

Actualités médicales

Dans cette émission, la journaliste Anne Orenstein et l'animatrice Géraldine Mayr reviennent sur les actualités médicales à retenir pour cette rentrée :