Développer des compétences inattendues, c'est possible

Mémoire, attention, émotions : faire équipe avec son cerveau

Même si on le considère comme l’organe le plus noble du corps, on ignore souvent bien des caractéristiques et des pouvoirs de notre cerveau. Géraldine Mayr et le Dr Jimmy Mohamed reçoivent la neuropsychologue Sylvie Chokron pour nous aider à mieux utiliser notre cerveau au quotidien.