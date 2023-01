Devenir parents : mode d'emploi

Des pleurs du nourrisson aux crises de nos adolescents, être parents n’est pas simple tous les jours. Géraldine Mayr et le Dr Jimmy Mohamed reçoivent le Dr Arnaud Pfersdorff, pédiatre et chroniqueur dans l’émission "La Maison des maternelles" sur France 2, qui donne de précieux conseils.

Malgré notre bonne volonté et l’amour qu’on porte à nos enfants, être parents aujourd’hui n’est pas si facile. De leur naissance à leur adolescence, les années peuvent être semées de petits ou gros soucis pour lesquels on n’a pas toujours le mode d’emploi.

Des pleurs du tout-petit en passant par les infections à répétition qu’ils contractent ou aux crises de l’adolescence, en passant par l’apprentissage de l’autonomie, l’utilisation du portable et des écrans en général, le décès d’un grand-parent et les disputes familiales, on ne sait pas toujours comment réagir au mieux pour notre enfant et la famille.

Géraldine Mayr et le Dr Jimmy Mohamed reçoivent le Dr Arnaud Pfersdorff, pédiatre et chroniqueur dans l’émission La maison des maternelles sur France 2, qui donne de précieux conseils. Il vient de publier Vous, parents aux éditions Hatier et nous propose des pistes concrètes pour nous accompagner dans notre rôle de parent.

Questions des auditrices et auditeurs

Le Dr Jimmy Mohamed répond à des questions concernant :

- l’ostéoporose, le sarcome de Kaposi et les torticolis.