En 2023, on fait du sport !

Faire du sport fait partie des bonnes résolutions que l’on se fixe en début d’année. Mais comment faire pour s’y mettre vraiment ? Géraldine Mayr et le Dr Jimmy Mohamed reçoivent le coach sportif Nordine Attab, qui nous aide à nous lancer.

Après les fêtes, les salles de sport connaissent souvent une affluence plus marquée. En effet, le début d’année est la période des bonnes résolutions et faire du sport en fait partie. Que ce soit dans une salle de sport, à la piscine, dans un parc, faire du sport est en effet bénéfique pour notre santé, physique et mentale. Mais comment faire pour que cette bonne résolution s’inscrive dans le temps et que cette nouvelle paire de baskets ou ce maillot de bain neuf ne regagne pas nos placards au bout de deux semaines ?

Quel sport privilégier ? À quelle fréquence le pratiquer ? Y a-t-il un moment dans la journée où faire du sport est plus efficace ? Comment faire quand on a un emploi du temps très chargé entre travail et enfants ? Peut-on faire du sport à tout âge ?

Pour nous aider à nous lancer sans difficulté et durablement, Géraldine Mayr et le Dr Jimmy Mohamed reçoivent Nordine Attab. Il est coach sportif à Orléans et chroniqueur historique du magazine de la santé sur France 5.

Questions des auditrices et auditeurs

Le Dr Jimmy Mohamed répond à :

Medhi de Douai : Il a une douleur au pied (le névrome - appelé aussi syndrome - de Morton). Il met de la glace et une pommade. Est-ce suffisant car il ne voit pas d’amélioration. Faut-il opérer ?

Bruno qui a un vitiligo depuis 14 ans et ressent beaucoup de fatigue.

Maria : « Chaque hiver c’est le calvaire pour mes mains… A tel point qu’on me demande si je fais de la boxe et du MMA. L’ironie veut que j’en fasse, mais ce n’est pas lié. Mes mains sont très gercées, bleues, très déshydratées, ça fait mal… Quelle crème me recommanderiez-vous ? »