Enfants et ados : "Le Doc" Christian Spitz vous répond

Hygiène, vaccination contre le papillomavirus, trouble de l'attachement... Le pédiatre et spécialiste des ados, Christian Spitz, connu sous son pseudo médiatique "Le Doc", répond aux questions des auditeurs de France Bleu pour aider nos jeunes, enfants et adolescents à rester en bonne santé cet automne.

Le Doc échange avec Michelle sur la question de l'attachement insecure, qu'elle a découvert avec ses deux enfants adoptés mais qui est aussi une difficulté à laquelle peuvent être confrontés les parents biologiques, notamment lors des dénis de grossesses ou des dépressions post-partum. L'association Pétale France leur vient en aide.

Comment gérer les grosses colères des enfants ? Question de Kamel pour son enfant de 2 ans, en plein dans le terrible two. Le conseil du Doc : rester ferme et accompagner la colère de l'enfant en traduisant ses émotions et en restant calme.

L'actualité santé du jour

La grande campagne de vaccination contre les HPV directement dans les collèges a débuté lundi.

Les députés examinent le projet de loi pour empêcher les mineurs d'accéder aux sites pornographiques . Le Doc, Christian Spitz donne ses conseils pour informer vos enfants sur ce qu'est vraiment un film porno.

L'ordonnance solidarité

Des briques de Lego en braille. La marque bien connue des enfants commercialise des briques en braille qui jusqu'ici étaient réservées aux institutions et organisations spécialisées dans l'éducation d'enfants souffrant de déficience visuelle. L'objectif, l'inclusion de tous les enfants et l'apprentissage du braille par tous.