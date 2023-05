Faire une activité physique quand on a de l'asthme

Quand on souffre d’asthme, on pense à tort que l’activité physique est déconseillée. Pour nous aider à savoir ce qui peut nous aider en cas de crise d’asthme ou d’asthme chronique, Géraldine Mayr et le Dr Jimmy Mohamed reçoivent la pneumologue Clairelyne Dupin.

On peut faire du sport quand on souffre d'asthme :"Bonjour Docteur" nous donne des conseils pour en faire dans les meilleures conditions

Les Français sont de plus en plus concernés par l’asthme : allergies, pollution, tabac, les facteurs déclenchants sont nombreux.

Or, que l’on souffre de bronchite asthmatiforme, d’asthme chronique ou que l’on soit sujet à des crises d’asthme, il peut être très efficace de pratiquer une activité physique.

Quels sont les sports qui sont plus bénéfiques ? Et quels sont ceux à déconseiller ? Quelles précautions prendre au cours d’une activité sportive quand on est asthmatique ?

Pour nous parler de cette pathologie et nous donner des conseils sur les activités à pratiquer quand on souffre d’asthme, Géraldine Mayr et le Dr Jimmy Mohamed reçoivent le Dr Clairelyne Dupin. Elle est pneumologue à l’hôpital Bichat à Paris et spécialiste de l’asthme.

Actualité médicale

Bonjour Docteur revient sur une étude concernant le syndrome d’apnée obstructive du sommeil, qui révèle que près de 20% des Français en souffriraient, alors qu’une grande partie d’entre eux ne sont pas traités.

Questions des auditrices et auditeurs

Le Dr Jimmy Mohamed répond à :

- Bertrand à propos de l’arrêt du tabac : « J’ai arrêté la cigarette il y a deux mois et depuis, j’ai un regain de libido, il y a un lien ? »

- Solange à propos du mal de dos : « Il y deux semaines j’ai eu des infiltrations dans les lombaires pour un mal de dos, puis-je à présent commencer une cure de vitamines D ? »

