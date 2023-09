Hypertension : des symptômes parfois trop pris à la légère

D’après un rapport de Santé Publique France, près d’un adulte sur 3 souffre d’hypertension mais la moitié l’ignore.

En France, près d'un adulte sur 3 souffre d’hypertension mais la moitié l'ignore. C'est un rapport de Santé Publique France du mois de mai qui sonne l'alarme. 17 millions de personnes, c'est un énorme enjeu de santé publique car l'hypertension est un facteur de risque particulièrement important pour les maladies cardio-vasculaires.

Des symptômes à surveiller qu’il ne faut pas négliger, se rendre compte que cela peut avoir de lourdes conséquences sur notre santé, le Professeur Jacques Blacher, cardiologue, spécialiste d’hypertension artérielle, chef de service du Centre de diagnostic et de thérapeutique à l’Hôtel, en parle avec Géraldine Mayr et Anne Orenstein dans votre podcast.

L’ordonnance solidaire : Le triathlon des Roses, une course féminine solidaire

Le triathlon des Roses comme son nom l'indique, est une course mêlant natation, vélo et course à pied. Cette compétition dédiée aux femmes, plus ou moins accessible à toutes, est organisée par la Fondation Arc et a pour objectif de lever des fonds.

On en parle avec Astrid Paris de Bollardière, cheffe de projet pour le Triathlon des Roses, qui vous donnera également les cinq villes participantes et leur date.