Oreille interne : "Un vertige n'est jamais à prendre à la légère"

On a déjà tous fait l'expérience des vertiges. Lorsqu'ils se répètent au quotidien, ils peuvent rapidement devenir infernaux. Et si c'était un problème d'oreille interne ? Un ostéopathe et spécialiste de la rééducation vestibulaire nous explique comment nous remettre en équilibre.

Les vertiges et troubles de l'équilibre sont le troisième motif de consultation chez le médecin en France © Getty