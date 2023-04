Intelligence artificielle : la médecine du futur ?

De ChatGPT à Midjourney, les logiciels d’intelligence artificielle semblent annoncer de profonds bouleversements dans de nombreux domaines. La médecine n’y échappe pas. Géraldine Mayr et le Dr Jimmy Mohamed reçoivent le Pr Jean-Emmanuel Bibault pour nous en parler.

Les débats autour de l’intelligence artificielle n’ont jamais été aussi nombreux. Des témoignages de copies d’élèves entièrement rédigées par le logiciel ChatGPT et aux photos du pape François générées par l’IA, notre société connaît actuellement d’extraordinaires bouleversements qui peuvent faire rêver, mais aussi faire peur, comme en atteste le récent appel à une pause émanant des acteurs eux-mêmes des recherches sur l’IA.

La médecine n’échappe pas à ces avancées liées à l’intelligence artificielle, elle n’échappe pas non plus aux questionnements que cela suscite.

Qu’en est-il aujourd’hui de l’intelligence appliquée à la médecine ? Quelles sont les avancées en matière de diagnostics des cancers notamment que l’IA pourrait permettre ? Peut-on se fier aux résultats générés par elle ? Certains métiers, comme celui de radiologue, sont-ils amenés à disparaître ? Au contraire, ChatGPT peut-elle faire gagner du temps pour les comptes rendus médicaux ?

Pour évoquer toutes ces questions, Géraldine Mayr et le Dr Jimmy Mohamed reçoivent Jean-Emmanuel Bibault. Il est professeur en oncologie et radiothérapie à l'Université de Paris-Cité et praticien à l'hôpital européen Georges-Pompidou à Paris. Il mène des travaux de recherche à l'Inserm et publie 2041 : L'odyssée de la médecine aux éditions des Equateurs.

Actualité médicale

Depuis quelques jours, de nombreuses pharmacies manquent d’un médicament indispensable à l’interruption volontaire de grossesse (IVG) : le misoprostol.

Questions des auditrices et auditeurs

Le Dr Jimmy Mohamed répond à :

- une auditrice qui se plaint de lombalgie ;

- Pierre qui s’interroge sur les effets secondaires de la radiothérapie sur la prostate.