L'incroyable histoire d'Ambroise Paré, le père de la chirurgie

Hôpital, cliniques, rues : on ignore le plus souvent qui se cache derrière le patronyme d'Ambroise Paré. Géraldine Mayr et le Dr Jimmy Mohamed reçoivent le Pr Jean-Noël Fabiani-Salmon qui vient nous raconter le parcours incroyable de celui qui a révolutionné la chirurgie.

Qui était Ambroise Paré ? "Bonjour Docteur" nous raconte l'histoire de celui qui au XVIe siècle révolutionna la chirurgie © Getty

L’hôpital de Boulogne-Billancourt porte son nom, une clinique de Bondy en Seine-Saint-Denis, une autre à Beuvry dans le Pas-de-Calais, une rue du 10 e arrondissement de Paris s’appellent aussi Ambroise Paré… Si ce patronyme ne nous est pas inconnu, il faut bien avouer que l’on ignore bien souvent qui est l’homme qui se cache derrière lui. Médecin du XVIe siècle, il a révolutionné la chirurgie au point qu’on lui en attribue aujourd’hui la paternité. De simple barbier il devient le chirurgien des rois et opère les blessés des champs de bataille, en mettant au point des méthodes moins douloureuses et des instruments permettant de meilleures guérisons. Géraldine Mayr et le Dr Jimmy Mohamed reçoivent le Pr Jean-Noël Fabiani-Salmon, co-directeur de l’enseignement de l’histoire de la médecine à la faculté Paris-Cité, anciennement chef du département de chirurgie cardiovasculaire de l’Hôpital européen Georges Pompidou à Paris et le co-auteur (avec Pierre Boisserie et Vincent Wagner) d’une BD intitulée Ambroise paré, le père de la chirurgie , publiée aux éditions Les Arènes. Il nous retrace le parcours incroyable de cet homme qui a traversé les batailles de son siècle et révolutionné la pratique de la médecine. "Ambroise Paré, le père de la chirurgie", du Pr Jean-Noël Fabiani-Salmon, Pierre Boisserie et Vincent Wagner, est publié aux éditions Les Arènes Questions des auditrices et des auditeurs Le Dr Jimmy Mohamed répond à : - Fabien, sur la fatigue qu'il ressent sans parvenir à en trouver la cause ; - Fabrice, sur une éventuelle neuropathie : il a un souci sur ses trois derniers doigt de pied et a l’impression d’avoir toujours la chaussette roulée dessous, même quand il est pied nu ; - Anne-Marie sur le syndrome de Gougerot-Sjögren : elle se demande si des probiotiques peuvent en atténuer les symptômes. À réécouter Tout savoir sur le microbiote