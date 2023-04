La diversification alimentaire pour les bébés

La diversification alimentaire est l’une des étapes majeures des premiers mois d’un bébé. Géraldine Mayr et le Dr Jimmy Mohamed reçoivent deux spécialistes de l’alimentation infantile : Céline De Sousa, chef de cuisine, et Christine Zalejski, médecin nutritionniste, pour nous en parler.

Parmi les grandes étapes des premiers mois d’un tout-petit, la diversification alimentaire est essentielle pour son développement. Or, les parents ne savent pas toujours comment procéder, tant les injonctions ou conseils ont pu varier selon les époques.

À partir de quel âge un bébé peut commencer à consommer autre chose que du lait ? L’enfant va-t-il commencer à manger plus ou moins tôt s’il prend le sein ou le biberon ? Pourquoi aujourd’hui parle-t-on de diversification mixte ? Quel est l’apport journalier d’un bébé en moyenne ? Comment faire si son bébé refuse tel ou tel aliment ?

Pour nous aider à y voir plus clair, Géraldine Mayr et le Dr Jimmy Mohamed reçoivent deux spécialistes de l’alimentation infantile : Céline De Sousa, chef de cuisine, autrice et consultante en alimentation infantile, et le Dr Christine Zalejski, docteure en biologie, médecin nutritionniste spécialisée en alimentation infantile. Elles publient Le Guide de la diversification mixte aux éditions Larousse et nous donnent plein de bons conseils l'alimentation des bébés.

Pour lire un extrait de ce guide, cliquer ICI .

