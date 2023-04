La maladie de Parkinson : des premiers symptômes aux traitements

À l’occasion de la journée mondiale de la maladie de Parkinson, Géraldine Mayr et le Dr Jimmy Mohamed reçoivent le neurologue Philippe Remy, pour nous parler de cette maladie neuro-dégénérative, et notamment des premiers symptômes visibles.

Ce mardi 11 avril est la journée mondiale de la maladie de Parkinson : en France, cette maladie neuro-dégénérative touche près de 270 000 personnes.

Caractérisée par la destruction d’une population spécifique de neurones, les neurones à dopamine, la maladie de Parkinson entraîne de nombreux symptômes, moteurs mais aussi non moteurs.

Quels sont les facteurs de risques dans le développement de la maladie de Parkinson ? Quels sont les premiers symptômes de la maladie qui doivent alerter ? Comment en établit-on le diagnostic et quels sont les traitements qui permettent de soulager les symptômes les plus invalidants ?

Géraldine Mayr et le Dr Jimmy Mohamed reçoivent le Pr Philippe Remy, neurologue au CHU Henri-Mondor de Créteil dans le Val-de-Marne et spécialiste de la maladie de Parkinson, afin de mieux comprendre cette maladie.

Actualité médicale

Bonjour Docteur nous parle d’une nouvelle tendance sur les réseaux sociaux pour prendre du poids.

Questions des auditrices et auditeurs

Le Dr Jimmy Mohamed répond à :

- Bruno au sujet d'une hernie hiatale : « On m’a diagnostiqué il y a 3-4 ans une hernie au niveau de l’estomac, mon spécialiste m’a dit qu’une partie de mon estomac remonterait dans mon oesophage. Je fais attention à mon alimentation, je suis devenu végétarien. Comment ça risque d’évoluer ? Que puis-je faire pour limiter ? »

- une question sur la fatigue : « J’ai l’impression que c’est de l’épuisement physique, au point de ne plus être motivé à faire grand-chose. Mon rythme de travail : je me réveille à 5h et je travaille de 7h à 14h-15h, sauf le lundi et le mercredi. Je me demande si mon rythme de sommeil est bon, même si j’essaie de faire attention. Je mange correctement, mais je pense que je mange trop de sucre. Je me sens très très fatigué depuis des mois, j’ai l’impression de ne jamais en finir. »