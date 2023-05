La médecine des sportifs

Comment prendre soin de sa sexualité ?

Dans nos vies à 100 à l’heure, entre les injonctions de performance de la société et un désir parfois en berne, on a du mal à prendre soin de sa sexualité. Murielle Giordan et le Dr Jean Doridot reçoivent la sexologue Sophie Pilcer qui nous donne des conseils pour une sexualité plus épanouie.