La méditation : une alliée pour les enfants

On connaît aujourd’hui les bienfaits de la méditation, mais on ne sait pas forcément que la méditation peut être un véritable outil thérapeutique, en particulier pour les enfants. Géraldine Mayr et le Dr Jimmy Mohamed reçoivent le pédiatre Tu-Anh Tran, pour nous en parler.

La méditation a fait ses preuves pour nous aider à mieux gérer notre stress et aujourd’hui on peut la pratiquer facilement chez soi ou bien en groupe, ponctuellement ou au long cours.

Mais on sait moins qu’au-delà d’un mieux-être et d’une réduction du stress et de l’anxiété au quotidien, la méditation peut également être utilisée comme un véritable outil thérapeutique, notamment pour les enfants.

Le Pr Tu-Anh Tran est pédiatre spécialiste des maladies inflammatoires et rhumatologiques de l’enfant, chef du service de pédiatrie au CHU de Nîmes, et il recourt à la méditation auprès de ses petits patients. Il est aussi responsable du diplôme universitaire Méditation et santé et auteur du livre Méditamouv’ aux éditions Thierry Souccar.

Il propose ainsi une méditation en mouvement, particulièrement bien adaptée aux enfants, et nous explique comment le Qi (Chi) va pouvoir influer sur les différentes structures du cerveau (cerveau archaïque, émotionnel et supérieur) et contribuer au processus de guérison.

Pour feuilleter le livre du Pr Tu-Anh Tran, cliquer ICI .

Questions des auditrices et des auditeurs

Le Dr Jimmy Mohamed répond à :

- une question sur le RGO (reflux gastro-œsophagien) : « Ma compagne est atteinte de RGO, il lui arrive de tousser très fort et parfois d’avoir des vomissements, elle a fait une fibroscopie qui a décelé un microbe qui a été soigné, mais ça continue, quelle est la solution ? »

- Stéphane sur le syndrome de Gilbert : « Nous avions eu une question il y a quelques jours à propos de la jaunisse et vous aviez abordé cette maladie de Gilbert, qu’est-ce que c’est ? »

- Gaspard sur l'alopécie : « J’ai 45 ans et je commence à perdre des cheveux en quantité assez importante, serait-ce un signe d’alopécie ? »