La mucoviscidose, mieux prise en charge grâce à la recherche

La mucoviscidose est une maladie génétique qui atteint les poumons mais aussi le pancréas. Géraldine Mayr et le Dr Jimmy Mohamed reçoivent le pneumologue Pierre-Régis Burgel, qui nous parle des progrès dans la prise en charge de la mucoviscidose.

On se souvient de Grégory Lemarchal, lauréat en 2004 de l’émission Star Academy, atteint de mucoviscidose et qui décèdera en 2007. L'association Grégory Lemarchal , comme d'autres associations, contribuent à rendre plus visible la mucoviscidose. Cette maladie reste en effet encore assez mal connue en France, alors qu’elle est la maladie génétique la plus fréquente : 1 nouveau-né sur 5000 est concerné.

De « mucus » et de « visqueux », la mucoviscidose, appelée autrefois la maladie du baiser salé, est une affection des mucosités. Elle touche essentiellement les poumons mais aussi le système digestif, notamment le pancréas.

Comment est-elle dépistée ? Peut-on être porteur sain sans le savoir ? Quelles sont les évolutions de la maladie ? Quels sont les traitements qui existent, permettant aujourd’hui une espérance de vie plus longue ? Où en sont les progrès dans le domaine de la recherche ?

Géraldine Mayr et le Dr Jimmy Mohamed reçoivent le pneumologue Pierre-Régis Burgel. Chef du service de pneumonologie et centre de ressources et de compétences pour la mucoviscidose de l’adulte à l’hôpital Cochin à Paris, il a reçu en 2022 une médaille d'or de la plus grande société européenne de médecine respiratoire pour ses recherches sur la mucoviscidose. Il vient nous parler de cette maladie encore mal connue et des espoirs que la recherche permet aujourd’hui.

Questions des auditrices et des auditeurs

Le Dr Jimmy Mohamed répond aux questions :

- la bronchopneumopathie chronique obstructive : « J’ai une BPCO. Existe-t-il un vrai traitement ? »

