Musique : "Ce qu'on emmagasine entre 15 et 25 ans, c'est un peu la bande originale de notre vie"

En ce 21 juin, la musique est à l’honneur, et si elle est synonyme de fête et de détente, elle a aussi de nombreuses vertus pour la santé. Pour nous parler des interactions entre la musique et notre cerveau, Géraldine Mayr et le Dr Jimmy Mohamed reçoivent le neurologue Pierre Lemarquis.

La musique peut nous aider à réguler nos émotions :"Bonjour Docteur" nous parle des liens entre musique et cerveau © Getty - Tara Moore

Ce 21 juin, jour de fête de la musique, les nombreux bienfaits de la musique ne sont plus à prouver. Que l’on en écoute, que l’on pratique un instrument, que l’on fasse partie d’une chorale ou encore que l’on danse, la musique est synonyme de légèreté, d’émotion, de fête et de partage. À écouter Les effets de la musique sur notre cerveau Mais comment la musique exerce-t-elle ses pouvoirs ? Comment influence-t-elle nos vies, et ce dès la grossesse ? Quels sont les liens entre mémoire et musique ? Pourquoi et dans quelles circonstances peut-elle être utilisée comme outil thérapeutique ? Pour répondre à ces interrogations, Géraldine Mayr et le Dr Jimmy Mohamed reçoivent le Pr Pierre Lemarquis, neurologue et auteur du livre Les Pouvoirs de la musique sur le cerveau des enfants et des adultes publié aux éditions Odile Jacob. Il nous explique comment la musique agit très tôt sur notre organisme, et peut nous aider à rester en bonne santé. Questions des auditrices et auditeurs Le Dr Jimmy Mohamed répond à : - Pascal sur la dycardie obstructive : « Je suis porteur d’un défibrillateur, c’est mon deuxième. J’ai une dycardie obstructive. J’ai des soucis d'essoufflement dans des situations classiques qui ne demandent pas beaucoup d’efforts. Quel est votre avis sur ma situation ? » - une question sur la leucémie chronique : « Mon grand-père a une leucémie chronique, ça m’inquiète. Pouvez-vous m’expliquer un peu ce que c’est ? » - une question sur le tartre : « J’ai beaucoup de tartre sur mes dents et le détartrage est douloureux, pourquoi ? »