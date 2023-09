La perte de poids n'est pas qu'une question de sport ou de nutrition !

Contrairement aux idées reçues, si on ne parvient pas à maigrir, ce n’est pas qu’une question de métabolisme ni d'assiette ou encore d'activité sportive : d'autres facteurs entrent en compte.

Comme chaque rentrée, on est nombreux et nombreuses à avoir pris de bonnes résolutions : "cette année, c'est sûr, je maigris" ! Et chaque année, le même constat amer : au mieux notre poids n'a pas bougé, au pire, on a pris une taille de pantalon. Pourtant vous faîtes du sport et vous surveillez votre alimentation. Alors, qu'est-ce qui empêche cette perte de poids ?

Et bien la qualité du sommeil, les maladies, votre patrimoine génétique ou tout simple de mauvaises habitudes peuvent venir perturber votre tentative de perte de poids. Si un rééquilibrage alimentaire peut s'avérer utile, un "rééquilibrage de notre quotidien" avec les trois piliers que sont la nutrition, l'activité et le sommeil, peut s'avérer tout autant judicieux. On en parle avec notre invité, le docteur Laurence Plumey, médecin nutritionniste.

L'ordonnance solidaire : un drapeau pour lutter contre la méningite

Le drapeau de la lutte contre les méningites

Ce drapeau est à la méningite ce que le ruban rose est à la lutte contre le cancer du sein : un emblème pour apporter toujours plus de visibilité et rassembler autour d'une même cause. Alors qu'elle touche 2 millions et demi de personnes dans le monde chaque année, la méningite pourrait être évitée grâce à la vaccination ! Parmi les co-créateurs de ce drapeau : le nageur Théo Curin, qui représentera la France aux Jeux Paralympiques, amputé des 4 membres après une méningite foudroyante à l'âge de 6 ans. .

On parle de l'importance de ce drapeau et du message vaccinal avec Charles Wolf, directeur général Vaccins France chez Sanofi.