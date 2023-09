La rentrée des enfants et des ados en bonne santé

Poussées dentaires, phobie scolaire, dyspraxie, vitamine D : "Le Doc" Christian Spitz aide les jeunes et les étudiants à réussir leur rentrée de septembre 2023 en bonne santé !

Poussées dentaires, alimentation, harcèlement, phobie scolaire, dyspraxie, rapport au corps, vitamine D... Le pédiatre et spécialiste des ados, Christian Spitz, connu sous son pseudo médiatique "Le Doc", répond aux questions des auditeurs de France Bleu à propos de la rentrée scolaire de nos enfants dans "Bonjour Docteur".

À écouter Comment aborder la rentrée sereinement ?

L'ordonnance solidarité

Les étudiants font leur rentrée et l'Assurance maladie compte bien les accompagner. Le bus "Mes tips santé", qui avait été lancé en juin dernier, reprend sa route à la rencontre des jeunes dans le sud de la France, jusqu’au 13 octobre prochain.

Au programme : de la prévention et de la sensibilisation pour les jeunes de 18 à 25 ans, notamment pour les aider à être en bonne santé et à connaître leurs droits. Responsable des campagnes et de la communication à l’Assurance maladie, Stéphane Fouqruet nous présente cette opération dans "Bonjour Docteur".

Mieux accompagner les TDAH

La fille de Claudine s'est fait diagnostiquer un TDAH (trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité) lorsqu'elle avait 8 ans. Elle en a aujourd'hui 24. Claudine avait remarqué que le développement de sa fille "ne correspondait pas à la norme". Ensuite, elle a été prise en charge : suivi psy, ergothérapie, psychomotricité, puis traitement médicamenteux.

Claudine Casavecchia est aujourd'hui présidente de l'association HyperSupers TDAH .