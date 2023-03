Le bon usage des médicaments pour les personnes âgées

Plus on vieillit, plus on risque de souffrir de maladies chroniques nécessitant des traitements au long court. Mais il est important d’avoir un usage raisonné des médicaments, ce qui n’est pas toujours le cas. Géraldine Mayr et le Dr Jimmy Mohamed reçoivent Pr Jean-Baptiste Beuscart pour en parler.

Les piluliers semainiers et journaliers permettent aux personnes âgées de gérer leur prise de médicaments : "Bonjour Docteur" nous aide à faire un bon usage des médicaments © Getty - Przernyslaw Klos/EyeEm

Quand on vieillit, il n’est rare de voir ses armoires se remplir de boîtes de médicaments, ou de cumuler les piluliers. Certes, à mesure que l’on avance en âge, les maladies, les douleurs ou les symptômes sont plus nombreux, ils peuvent nécessiter des traitements plus lourds, parfois prescrits à vie. Mais prendre un médicament n’est jamais anodin : anxiolytiques, somnifères, anti-douleurs, beaucoup de ces médicaments sont pris en trop grande quantité ou à mauvais escient. Régulièrement, des personnes sont hospitalisées pour un mauvaise usage de médicaments. À réécouter Marina Carrère d'Encausse : la face cachée des antidépresseurs Pour faire le point sur ces prescriptions parfois abusives et le mésusage des médicaments**, Géraldine Mayr** et le Dr Jimmy Mohamed reçoivent Pr Jean-Baptiste Beuscart, gériatre au CHU de Lille. Questions des auditrices et auditeurs Le Dr Jimmy Mohamed répond à : - un auditeur au sujet de douleurs liées à une hernie discale : « Je souffre d’une hernie discale depuis près de 3 mois, et on me demande d’attendre encore 1 mois pour trouver un rhumatologue pour me faire une injection... Je dois souffrir un mois de plus… Que faire pour soulager ma douleur autrement ? » - Brigitte au sujet de la ménopause. À réécouter Ménopause : ce qu'elle change dans la vie Actualité médicale Pour savoir si les chocos que l'on achète pour nos enfants ou nos petits-enfants, type Petit Prince au chocolat, étaient bons pour la santé ou au contraire nocifs, le Dr Jimmy Mohamed a interrogé André Cicollela, chimiste, président de Réseau Santé Environnement-RES.