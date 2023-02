Le pain est-il bon pour la santé ?

La baguette a bien changé ! Ces dernières décénies, le pain que les Français a été transformé en une aliment bien déçevant. Plutôt baguette ou tradition ? Un nutritionniste nous explique comment rendre au pain ses lettres de nobelles pour qu'il soit bon pour la santé.

10 milliards. C'est le nombre de baguettes de pain produites et consommées en France chaque année. Chaque seconde, les Français engloutissent 230 baguettes de pain. Un patrimoine culinaire incontestable, qui rayonne d'ailleurs au délà de nos frontières.

Aliment à bas à bas coût, le pain a permis de nourrir la population en apportant de nombreux apports. Mais depuis plusieurs décennies et l'industrialisation de la baguette, sa composition bien changé. À tel point qu'il n'est plus "si bon que cela" de manger du pain chaque jour, selon sa composition. Chaque Français consomme 120 gramme de pain par jour en moyenne.

Nutritionniste, ancien directeur de recherche a l’instititut national de la recherche agronomique

L’INRA auteur du livre « sauvons le pain » aux editions thierry souccar, Christian Rémésy nous explique comment la composition du pain s'est dégradé, mais qu'il restera un aliment extraordinaire si on le sauve !

Du pain transformé et dénaturé

La composition du pain a bien changé, notamment en raison de sa transformation : il notamment blanc. Très blanc. En raison des ingrédiens utilisées pour la fabrication de la pâte. En transformant la recette du pain, on a perdu au change : le pain blanc qu'on trouve dans les supermarchés et la plupart des boulangeries comporte des calories vides. Il n'est plus aussi nourrissant, ou du moins pas de la bonne manière.

Christian Rémésy le dit haut et fort : "Stop au pain blanc". Des alternatives existent toujours pour consommer du pain de bonne qualité : les ingédients et la "bonne" farine, notamment de type 80. Il est aussi conseillé de consommer du pain à longue longue maturation enzymatique.

Il n'est pas trop tard pour remettre la baguette au coeur de nos traditions gastronomiques, mais il faut priviélgier les pains "non-blancs", complets et dont les ingrédiens sont certifiés de qualité. La mie n'en sera que plus nutritive. Le pain permet aussi d’assurer la continuité et la régularité des apports de fibre pour le microbiote intestinal !

Questions des auditeurs

Le docteur Jimmy Mohamed répond aux questions des auditeurs :