Les combinaisons alimentaires pour perdre du poids

Que ce soit pour être en forme ou perdre du poids, on ne sait pas toujours qu’associer certains aliments plutôt qu’autres peut nous aider. Géraldine Mayr et le Dr Jimmy Mohamed reçoivent la nutritionniste Kahina Oussedik pour nous en parler.

Manger tel ou tel aliment pour retrouver son énergie, suivre un régime alimentaire ou une cure détox pour maigrir sont des principes que l’on connaît généralement. Mais on connaît moins qu'associer certains aliments peut aussi nous aider à mieux digérer (et notamment éviter le « coup de barre » du début d'après-midi), à perdre du poids ou à rester en forme.

Protéines animales, neutres, acides et amidons constituent les différentes familles d'aliments que l'on peut combiner. Quelles sont les combinaisons alimentaires à privilégier ? Quels sont les bienfaits de ces combinaisons ? Que doit-on éviter d’associer ?

Géraldine Mayr et le Dr Jimmy Mohamed reçoivent le Dr Kahina Oussedik, docteur en biochimie moléculaire, nutritionniste et autrice du livre Le pouvoir extraordinaire des combinaisons alimentaires aux éditions Flammarion. Elle nous parle des vertus de certaines associations alimentaires et nous donne des conseils pour faire de notre alimentation un véritable allié.

Questions des auditrices et des auditeurs

Le Dr Jimmy Mohamed répond aux questions de :

Delphine sur l'eau qu'il est conseillé de boire : « Le néphrologue [Pr Gilbert Deray] vient de dire qu’il fallait bien choisir son eau, est-ce qu’on peut consommer l’eau du robinet, ou est-ce qu’il y a une meilleure eau à boire ? Moi je bois une eau avec beaucoup de magnésium. »

Louis sur le cancer du col de l'utérus : « Comment détecter un cancer du col de l'utérus quand on habite en province et dans des petits villages. Est-ce qu’il faut se rendre à Paris forcément, ou est-ce que tous les gynécologues sont formés ? »

Mathilde sur l'insuffisance surrénalienne : « Je souffre depuis ma naissance d’une insuffisance surrénalienne et on me dit de manger salé, or je suis aussi traitée pour de l’hypertension. Dois-je continuer à manger plus salé ou non ? J’ai aussi une cryoglobulinémie positive. »