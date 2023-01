Les dangers du protoxyde d'azote ou "gaz hilarant"

- Mis à jour le

De plus en plus d’adolescents consomment du gaz hilarant, du protoxyde d’azote en réalité. Mais ce gaz hilarant peut être très dangereux pour la santé. Géraldine Mayr et le Dr Jimmy Mohamed reçoivent le Dr Thierry Gendre, qui nous parle des conséquences de la consommation du protoxyde d’azote.