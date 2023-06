Les impacts de l’alcool sur la santé

Cancers, maladies cardio-vasculaires, accidents : l’alcool a des effets néfastes pour la santé, et pourtant sa consommation reste encore trop importante pour de nombreux Français. Géraldine Mayr et le Dr Jimmy Mohamed reçoivent Maria Melchior, chercheuse à l’Inserm pour nous en parler.

La consommation d’alcool entraîne de nombreuses conséquences sur la santé : elle est ainsi responsable directement ou indirectement de plus d’une soixantaine de maladies, dont la cirrhose hépatique, certains cancers (du foie, colorectal, du sein et des voies aérodigestives supérieures), des maladies cardio-vasculaires, des maladies digestives, des maladies mentales, ainsi que des accidents et des suicides. Environ 8% de tous les nouveaux cas de cancers sont liés à l’alcool.

Or, cette consommation, si elle baisse depuis quelques années, demeure trop élevée pour de nombreux Français. Une étude de l’Inserm, en collaboration avec Santé Publique France sur la consommation d’alcool des Français et des solutions pour la limiter, intitulée Réduction des dommages associés à la consommation d’alcool , propose un tableau très complet de la situation des Français par rapport à l'alcool.

Avec le Dry January notamment, la prévention est essentielle pour alerter sur les impacts de l'alcool sur notre santé, et le bien-être que l'on retrouve quand on baisse sa consommation d'alcool ou qu'on arrête d'en boire.

Maria Melchior, chercheuse à l’Inserm à l’Institut Pierre Louis d’épidémiologie et de Santé Publique fait partie de la liste des experts qui ont contribué à cette expertise collective : elle est l’invitée de Géraldine Mayr et le Dr Jimmy Mohamed pour nous en parler.

Questions des auditrices et auditeurs

Le Dr Jimmy Mohamed répond à :

- Nathalie sur l’onychophagie : « Je me ronge les ongles depuis 30 ans et on vient de me diagnostiquer une mycose dans la bouche, c’est lié ? »

- Jérôme sur l’hygroma ou bursite : « Je suis artisan et j’ai de l’hygroma au niveau des genoux à force d'être sur ces derniers. Comment faire pour le soigner ? »

- un auditeur sur le lien entre bouche sèche (ou xérostomie) et qualité du sommeil.