Les parents expliqués aux enfants

Le travail, l’amour, les disputes, l’argent : notre vie de parents est parfois bien mystérieuse pour nos enfants. Géraldine Mayr et le Dr Jimmy Mohamed reçoivent Benjamin Muller, chroniqueur à "La Maison des maternelles" sur France 2, pour nous en parler.

Les enfants ne comprennent pas toujours le temps et l'énergie que nous consacrons à notre travail : "Bonjour Docteur" nous aide à décrypter les questions que nos enfants se posent sur nous

Il existe de nombreux livres à destination des parents sur leurs enfants, mais très peu pour les enfants sur leurs parents. Pourtant notre vie de parents est un sujet parfois bien mystérieux pour eux.

Pourquoi passe-t-on tant de temps et d’énergie à travailler ? Pourquoi le lit est-il un espace intime ? Pourquoi se dispute-t-on même si on s’aime ? Comment ça se passe l’amitié quand on est adulte ? Est-ce vraiment indispensable de passer autant de temps devant un smartphone ? Autant de questions que les enfants se posent parfois sans oser nous en parler, ni même avec leurs copains ou copines.

Et si nous nous intéressions davantage à la façon dont nos enfants nous perçoivent ?

Géraldine Mayr et le Dr Jimmy Mohamed reçoivent Benjamin Muller. Chroniqueur et figure emblématique de l’émission La Maison des maternelles sur France 2, il vient de publier avec Céline Kallman, sa compagne, Quand ça va quand ça va pas – leurs parents , aux éditions Glénat. Il nous aide à décrypter le regard que nos enfants posent sur nous, afin de mieux les accompagner et les comprendre au quotidien.

Questions des auditrices et auditeurs

Le Dr Jimmy Mohamed répond à :

- une question sur les ongles : « J’ai l’ongle de mon index qui est bizarre, il est gonflé et du jaune commence à apparaître, je crois que c’est un panaris et ne sait pas trop comment faire. »

- sur les antidépresseurs : « J’ai pris des antidépresseurs et je l’ai arrêté brutalement, y a-t-il un impact sur ma santé ? »

- sur la conjonctivite : « Je fais régulièrement des conjonctivites, mais je ne sais pas exactement à quoi cela est dû, vous pouvez m’en dire plus ? »