Les recettes d'un chef pour bien manger

Il est important pour notre santé de bien manger, mais comment faire aujourd’hui dans le contexte d’inflation ? Géraldine Mayr et le Dr Jimmy Mohamed invitent le chef Nabil Zemmouri, connu sur les réseaux sociaux sous le pseudo Chef N Zem, qui nous donne plein de recettes, bonnes et pas chères.

On le sait, l’alimentation joue un rôle crucial dans notre santé. Ainsi, il est essentiel de manger le moins possible de produits transformés et de privilégier les aliments frais et en particulier les légumes et les fruits.

Mais dans le contexte d’inflation que l’on connaît depuis plusieurs mois, il n’est pas si facile de bien se nourrir à moindre coût.

Pour nous aider à bien manger pour pas cher et préserver ainsi notre santé grâce à notre assiette, Géraldine Mayr et le Dr Jimmy Mohamed invitent le chef Nabil Zemmouri. Connu sur les réseaux sous le pseudo Chef N-Zem , il a publié Extra-Ordinaires aux éditions Marabout, qui propose de nombreuses recettes anti-gaspi.

Il nous donne plein d’astuces pour cuisiner des plats simples et savoureux, qui ont l’avantage d’être aussi bons pour la santé qu’ils sont peu onéreux. Pâtes, gratins, sauces, légumes, il nous invite ainsi à faire de nos repas du quotidien des vrais moments de plaisir gustatif.

Questions des auditrices et des auditeurs

Le Dr Jimmy Mohamed répond à :

- une question sur la couleur de sa langue : « J’ai la langue jaune le matin en me levant, je ne sais pas pourquoi, pouvez-vous m’éclairer sur le sujet ? »

- une auditrice sur le diabète gestationnel : « Je suis enceinte de 4 mois et je fais du diabète gestationnel, pourquoi ? »

- une question sur l’angine blanche : « Je fais des angines blanches à répétition depuis quelques mois, j’ai la gorge toute gonflée et je n’arrive presque plus à manger, que puis-je faire ? »