Maman après 40 ans : c'est possible !

Chaque année, on compte environ 45.000 naissances chez les femmes de plus de 40 ans. Ces grossesses sont considérées comme à risque et bénéficient d'une prise en charge toute particulière.

Carnet rose chez les people : Virginie Efira et Niels Schneider ont accueilli le petit Hiro il y a quelques semaines. Et pourtant, c'est l'âge de la maman qui se retrouve au cœur des débats en plateau ou sur les réseaux sociaux : 46 ans !

Étonnant lorsque l'on sait que de plus en plus de femmes font le choix d'une grossesse dans la quarantaine, même s'il est vrai que ces grossesses sont considérées comme "à risque" par le corps médical et peuvent entraîner beaucoup de complications : diabète gestationnel, hypertension, augmentation du risque de cancer du sein, risque de prématurité, risque de caillot sanguin après l'accouchement... Mais la plus grande difficulté pour ses femmes reste, parfois, de tomber enceinte.

On en parle avec notre invitée, le docteur Joëlle Bensihmon, gynécologue à Paris et co-auteure de La grossesse pour les nuls aux éditions First .

Ordonnance solidaire : le bus Tackle HIV

À Paris, Toulouse et Nice, en marge de la Coupe du Monde de Rugby, vous pourrez retrouver le bus Tackle VIH. Un bus à visée pédagogique sur les modes de transmission du VIH, l'importance de se faire dépister, l'existence d'un traitement empêchant de transmettre la maladie. Avec la présence de Gareth Thomas, l'ancien capitaine du Quinze gallois, lui même séropositif.

On en parle avec Gabriel Martin, directeur général de Viiv Healthcare, laboratoire pharmaceutique partenaire de cette campagne itinérante de sensibilisation et de lutte contre la stigmatisation et la discrimination autour du VIH.