Migraine : comment mieux vivre avec ?

C'est une maladie qui concerne onze millions de personnes en France, adultes comme enfants, mais on estime qu'un tiers des malades n'ont jamais consulté. Et pourtant, des solutions existent.

La migraine, vous la connaissez peut-être. C'est cette douleur intolérable, bien plus complexe qu'un simple mal de tête, qui survient par crises et qui peut avoir des formes très différentes. La plupart du temps, elle se concentre d'un seul côté de la tête.

En France, elle concerne 11 millions de personnes mais des études prouvent que la migraine se répand de plus en plus à travers le monde. Peut-on pour autant en conclure que la pollution, notre alimentation ou encore nos rythmes de vies jouent un rôle dans cette maladie ? On en parle avec Anne Donnet, neurologue à l'hôpital de la Timone à Marseille. Et si comme bon nombre de Français vous vous contentez de médicaments disponibles sans ordonnance pour contrer ce mal, nous allons voir ensemble que des solutions et des traitements existent !

Ordonnance santé : le défi de l'Institut Curie pour Octobre Rose

Octobre rose, c'est le mois de mobilisation autour du cancer du sein. Et comme chaque année l'Institut Curie lance un grand défi de mobilisation solidaire. Jusqu'au 25 septembre, l'institut vous invite à confectionner... des pochettes ! Toutes les explications avec notre invité Séverine Salmagne, directrice de communication de l'Institut Curie.