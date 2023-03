Nos yeux face au vieillissement

Nos yeux vieillissent en même temps que nous. Mais une bonne prévention peut nous aider à les protéger et à éviter les maladies ophtalmiques. Géraldine Mayr et le Dr Jimmy Mohamed reçoivent l’ophtalmologue Pierre-Raphaël Rothschild.

Quand on vieillit, il est important de prendre soin de ses yeux : "Bonjour Docteur" nous donne des conseils pour bien les préserver

Avec l’âge, il est nécessaire de prendre tout particulièrement soin de ses yeux. On commence à moins bien voir, la presbytie apparaît, plus ou moins tôt selon les individus, le cristallin peut s’opacifier et provoquer une cataracte. La DMLA (dégénérescence maculaire liée à l'âge), qui affecte la rétine, est une autre des pathologies ophtalmologiques qui survient en vieillissant.

Mais il est possible de prévenir ces pathologies, de même que des traitements de plus en plus efficaces permettent d’en atténuer les symptômes.

Géraldine Mayr et le Dr Jimmy Mohamed reçoivent le Dr Pierre Raphaël Rothschild, ophtalmologue à l’hôpital Cochin à Paris. Il nous donne des astuces et des conseils pour que nos yeux soient en bonne santé, quel que soit notre âge.

Actualité médicale

Bonjour Docteur nous parle de l'enquête que vient de publier l’association Bipolarité France en partenariat avec Unafam , la Fondation Pierre Deniker et Bipolar UK à propos de la bipolarité.

Le trouble bipolaire est une maladie extrêmement complexe avec des causes multifactorielles : des facteurs génétiques, biologiques, psychologiques et socio-environnementaux sont impliqués.

Questions des auditrices et auditeurs

Le Dr Jimmy Mohamed répond à :

- Sophie qui souffre d'érythèmes noueux : « J’ai des érythèmes noueux depuis 7 ans. D’où ça vient, on ne m’a jamais dit ? »

- Brice qui a un kératocone : « Je suis atteint d’un kératocone, on m’a prescrit des lentilles rigides mais j’aimerai savoir si je peux devenir aveugle », avec la complicité du Dr Pierre Raphaël Rothschild.