Pour ne plus avoir mal au dos

Lumbago, hernie discale ou torticolis : comment soulager un mal de dos ? Géraldine Mayr et le Dr Jimmy Mohamed reçoivent Hemrick Verwaerde, « hemtonkiné » sur les réseaux. Il est kinésithérapeute et ostéopathe et nous donne des conseils pour prévenir et guérir nos maux de dos.

Les problèmes de dos représente un très grand nombre de consultations : une mauvaise posture quand on travaille, notamment avec le développement du télétravail, une chute ou une charge trop lourde, de l’arthrose, trop de stress… Comment faire pour éviter les lumbagos, les hernies discales, les torticolis ? Mais aussi et surtout comment la douleur souvent vive qu’ils provoquent ? Y a-t-il des sports à privilégier ou au contraire à bannir ? Peut-on recourir à des massages ? Que peut vous apporter des séances de kinésitérapie ou d’ostéopathie ? À réécouter Comment soulager nos maux de dos ? Géraldine Mayr et le Dr Jimmy Mohamed reçoivent Hemrick Verwaerde, « hemtonkiné » sur les réseaux. Il est kinésithérapeute et ostéopathe et auteur du livre Et si on se (re)mettait au sport ? aux éditions First. Il nous donne plein de bons conseils, habitudes, gestes pour prendre soin de notre dos. Questions des auditrices et auditeurs Le Dr Jimmy Mohamed répond à : - Valérie sur la conjonctivite chez les enfants : « Mon fils a une conjonctivite depuis 2 jours mais la crèche refuse de le me prendre. Ont-ils le droit ? » - Laurie sur les taux de triglycérides dans le sang : « Mon mari a un taux très élevé de triglycéride, de 8,22. Mon médecin pense qu’il n’y pas de traitement possible par médicament. Il me dit de faire un régime sans alcool, sans graisse. Pourtant, je pense avoir une alimentation assez équilibrée. Qu’en pensez-vous ? » - Jean-François sur les rages de dents : « J’ai une rage de dents depuis 3 jours, mon dentiste ne peut rien faire, comment soulager ma douleur ? »