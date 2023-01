Prendre des bonnes résolutions, c’est bon pour la santé ?

Le début d'année est l'occasion de se fixer des bonnes résolutions et d'établir des to do listes : "Bonjour Docteur" nous donne des conseils pour que cela ne devienne pas contre-productif

Une nouvelle année qui démarre est souvent l’occasion de prendre des bonnes résolutions. Mais comment faire pour que cela soit efficace et bon pour notre santé ? Géraldine Mayr et le Dr Jimmy Mohamed reçoivent le Pr Michel Lejoyeux, qui nous donne des conseils pour bien démarrer l’année.

Arrêter de fumer, se mettre au sport, à la méditation, faire un régime ou mieux s'organiser : la nouvelle année vient tout juste de commencer et c’est le moment où l’on prend de bonnes résolutions. Faire attention à notre santé, gagner du temps, être moins stressé : autant d’objectifs que l’on se fixe pour se faire du bien.

Mais les bonnes résolutions, aussi louables soient-elles, ne vont pas forcément nous aider à atteindre les objectifs que l’on s’est fixés, elles peuvent même constituer des obstacles.

Comment faire pour que ces résolutions ne se transforment pas en diktats intenables et en un surcroît de pression ? Comment incarner l'instant présent plutôt que de se projeter sans cesse ? Comment se protéger de l'ambiance anxiogène particulièrement répandue à l'heure actuelle ?

Géraldine Mayr et le Dr Jimmy Mohamed reçoivent le Pr Michel Lejoyeux, chef de service de psychiatrie à Bichat à Paris. Il est l’auteur du livre En bonne santé avec Montaigne, publié aux éditions Robert Laffont, et s'inspire du philosophe pour nous aider à y voir clair entre bonnes et moins bonnes résolutions pour cette année nouvelle.

Questions des auditrices et des auditeurs

Le Dr Jimmy Mohamed répond à :

Magali, dans le Nord-Pas-de-Calais : « J’ai entendu que la grippe était très agressive cette année et que certains faisaient même des complications graves, comment on explique cela ? »

Brigitte, qui a une petite-fille qui est allaitée depuis 1 an et 2 mois. Elle réclame encore 2 à 3 fois par nuit. Comment faire pour la déshabituer car cela fatigue la maman et le bébé ?

Patricia : « J’ai souvent des soucis de bouchons d’oreille. On m’a dit de ne pas utiliser de Cotons-Tiges. C’est vrai ? »