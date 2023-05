Prendre soin de ses dents et ralentir leur vieillissement

Caries, gingivites, tartre... "Bonjour Docteur" vous apprend à prendre soin de vos dents tout au long de votre vie avec un spécialiste.

Un Français sur quatre se brosse les dents moins de deux fois par jour. Caries, parodontopathies, cancer buccal... Les pathologies liées à nos dents sont nombreuses, d'où l'intérêt d'en prendre soin.

En France, seuls 66 % des Français se rendent chez le dentiste une fois par an. Un rendez-vous pourtant important afin de détecter toute anomalie le plus tôt possible et ainsi éviter les complications.

Parmi les ennemis de nos dents, le sucre évidemment ! Pour éviter qu'il ne s'attaque trop à notre bouche, une solution efficace : le brossage de dents. Il est aussi conseillé de pratiquer un détartrage annuel, pour éviter que le tartre ne s'accumule.

Chirurgien-dentiste et porte parole de l'Union Française pour la Santė Bucco-Dentaire, Christophe Lequart est l'invité de "Bonjour Docteur".

