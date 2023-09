Prends soins de la santé de vos pieds

Prendre soin de ses pieds, c'est une affaire sérieuse. La pédicure-podologue Muriel Montenvert nous explique comment prendre soin de ses pieds pour rester bien dans ses baskets et ne pas perdre d'élan.

Mycoses, ongles incarnés, crevasses... Nos pieds peuvent être touchés par de nombreux maux . Ils portent tout le poids de notre corps, sont essentiels à notre équilibre et à notre mobilité et pourtant, on néglige souvent la santé de pieds. Avant d'avoir des difficultés à marcher, on peut prendre soin de ses pieds et consulter des spécialistes comme les pédicures et podologues en cas de signaux alarmants.

Peut-on porter des baskets ou des talons tous les jours ? Faut-il percer ses ampoules ? Comment se couper les ongles de pieds ? Quand porter des semelles sur mesure ?

"Bonjour Docteur" vous invite à ranger vos tongs estivales et à prendre soin de vos pieds avec les conseils de la pédicure-podologue Muriel Montenvert.

