Préparer sa peau pour l'été

Si on aime l’été et les après-midi de farniente au bord de l’eau, notre peau, elle, a besoin d’être protégée du soleil. Géraldine Mayr et le Dr Jimmy Mohamed reçoivent le dermatologue Jérémy Lupu, qui nous donne des conseils spécialement pour préparer notre peau pour l’été.

"Bonjour Docteur" nous aide à préparer notre peau au soleil © Getty - Delmaine Donson

L’été est là et avec lui le soleil qui en général nous fait du bien au moral. Pourtant, notre peau, elle, a besoin d’être protégée des rayons de soleil, surtout si on l’expose à certaines heures de la journée. Coups de soleil et brûlures peuvent ainsi venir gâcher nos vacances. Mais il est possible de préparer notre peau, en prévision de ces moments de détente, au bord de la mer ou de la piscine, en randonnée en montagne ou à vélo sur les routes de campagne. Pour nous y aider, Géraldine Mayr et le Dr Jimmy Mohamed reçoivent le dermatologue Jérémy Lupu. Il nous explique comment protéger notre peau du soleil, en nous conseillant des gestes simples, des crèmes solaires efficaces et même des aliments qui vont nous donner une belle peau, avec ou sans soleil ! loading Actualité médicale Bonjour Docteur reçoit également François Dupré, directeur général de la Fondation ARC (fondation pour la recherche sur le cancer), pour nous parler des progrès de la recherche en cancérologie. L’ARC a récemment distingué des chercheurs d’exception en leur remettant un prix. Le Pr Sarah-Maria Fendt a été récompensée pour ses travaux de recherche qui visent à mieux comprendre les causes de la mortalité d’un cancer (Prix Léopold Griffuel en recherche fondamentale). Le Pr Carlos Caldas, lui, a été distingué pour son travail dans les cancers du sein (Prix Léopold Griffuel en recherche translationnelle et clinique). Et le prix Oberling-Haguenau a été remis à une femme, le Dr Gwenn Menvielle, qui s’est intéressée à l’après-cancer du sein, notamment pour la reprise du travail.