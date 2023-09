Prévenir et dépister les cancers ORL

Quatrième cause de cancer en France, les cancers ORL sont souvent peu connus. La docteur Anouchka Modesto nous explique comment prévenir et dépister ces cancers.

Parmi les facteurs à risques des cancers ORL, on retrouve l'alcool et le tabac

Que savez-vous des cancers de la tête et du cou ? Souvent peu connus du grand public, les cancers ORL peuvent toucher différents organes essentiels à la parole et à l'olfaction comme la bouche, les lèvres, la langue, le pharynx, ou encore les parties respiratoires comme les sinus. Si les hommes sont davantage touchés, le nombre de ces cancers augmente chez les femmes en raison du tabac. Ces cancers sont souvent liés à la consommation d'alcool et de tabac, ou encore à des infections au papillomavirus humain (HPV).

Comment diagnostique-t-on les cancers ORL ? Comment prévenir les risques ? Y a-t-il des facteurs génétiques ? Quels sont les traitements ?

Co-responsable du comité ORL de l'Institut universitaire du cancer de Toulouse, Anouchka Modesto est l'invitée de "Bonjour Docteur". L’IUCT-Oncopole de Toulouse lance une campagne pour sensibiliser aux symptômes de la maladie et inciter les personnes à risque à consulter.

