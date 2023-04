Qu'est-ce que le prolapsus ?

Pour ne plus avoir mal au dos

Lumbago, hernie discale ou torticolis : comment soulager un mal de dos ? Géraldine Mayr et le Dr Jimmy Mohamed reçoivent Hemrick Verwaerde, hem ton kiné sur les réseaux. Il est kinésithérapeute et ostéopathe et nous donne des conseils pour prévenir et guérir nos maux de dos.